Chef's Table opent culinaire verwenboetiek 09 april 2018

02u24 0 Zwijndrecht Wie gaat tafelen in het restaurant Chef's Table, kan vanaf nu de gerechten thuis nog eens uitproberen. Dimitri Van Berlo en Tanja Vyt openden rechtover de zaak een 'culinaire verwenboetiek' waar ze topingrediënten en zelfgeteelde groenten aan de man brengen.

Chef's Table, al jaren trotse bezitter van een Bib Gourmand, verhuisde dit jaar naar een nieuw pand aan de overkant van de straat. Amper enkele maanden later mogen chef Dimitri Van Berlo en zijn vrouw Tanja Vyt opnieuw een zaak openen en wel die van een 'culinaire verwenboetiek'. "We hebben van een nood een deugd gemaakt", lacht Dimitri. "Toen we ons restaurant verhuisden naar de overkant van de straat, bleven we zitten met ons huurcontract. Het pand herstellen zou ons meer kosten dan er iets nieuws opstarten. We speelden al even met het idee om zelfgeteelde groenten te verkopen. We zitten elk jaar met veel overschot en in het dorp kan men enkel naar de supermarkt voor verse groenten en fruit." Dimitri en Tanja kwamen uiteindelijk uit bij een totaal ander concept. "Het is een culinaire verwenboetiek geworden", legt Dimitri uit. "Hier vind je de meeste topingrediënten terug die we zelf ook gebruiken in het restaurant. Het aanbod is erg ruim. Dat gaat van groenten, fruit en brood tot een selectie van ham, kazen van Van Tricht en aangepaste wijnen."





In principe kunnen klanten de meeste ingrediënten terugvinden die Dimitri zelf in de keuken gebruikt. "Ze kunnen dus eerst een gerechtje komen proeven en het daarna zelf proberen maken." (PKM)