Chef’s Table behoudt score Gault&Millau Kristof Pieters

05 november 2018

18u10 3

Restaurant Chef’s Table heeft zijn score van 13 op 20 behouden in de nieuwe culinaire gids van Gault&Millau die maandag is voorgesteld. De zaak kwam in 2017 binnen als nieuwkomer, maar is intussen wel verhuisd naar een nieuw pand aan de overkant van de straat. Chef’s Table heeft de ligging vlak naast de Schelde nog meer benadrukt in de nieuwe zaak. Niet alleen in het interieur, maar ook op het menu. Naast de vertrouwde kaart wordt nu ook een heel assortiment aan schaal- en schelpdieren aangeboden. Chef Dimitri Van Berlo en echtgenote Tanja Vyt hoopten wellicht stiekem dat de grote investeringen beloond zouden worden in een hogere score, maar daarop is het voorlopig nog even wachten.