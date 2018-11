Chauffeur palmt parkeerplaatsen mindervaliden in en veroorzaakt lichte aanrijding, toch moet vader van hartpatiëntje opdraaien voor kosten Kristof Pieters

29 november 2018

17u11 0 Zwijndrecht Het zal je maar overkomen: met een geldige parkeerkaart voor mindervaliden niet kunnen parkeren omdat een bestelwagen de voorziene plaatsen inpalmt en dan nog eens opdraaien voor de schade van een ongeval dat hier rechtstreeks uit voortvloeit. “Een regelrechte schande”, reageert Tom Traets woedend. “De chauffeur maakte niet alleen misbruik van deze parkeerplaatsen maar ook van ons vertrouwen.”

Tom Traets uit Zwijndrecht is zelf kerngezond maar zowel zijn echtgenote als zoon Yannis zijn hartpatiënt. “Mijn zoon onderging een transplantatie en heeft een ruilhart. Hij is nu gelukkig vrij stabiel maar hij heeft er wel een immuunziekte aan overgehouden en grote inspanningen moet hij vermijden. Ook mijn echtgenote is hartpatiënt. We hebben dus niet één maar twee geldige parkeerkaarten voor mindervaliden.”

Daar was het gezin echter niks mee toen ze naar een grote multimediasupermarkt trokken in Wilrijk. “De twee parkeerplaatsen voor mindervaliden waren namelijk ingenomen door een grote bestelwagen”, doet Tom zijn relaas. “Er was echter nog een plekje vlakbij dus maakten we daar geen echte problemen van. Na een half uurtje winkelen, keerden we terug naar de auto. Toen we vertrokken stond de bestelwagen er nog altijd met zijn vier knipperlichten aan. Net op het moment dat ik achteruit reed, deed de chauffeur zijn laadklep naar beneden met een lichte aanrijding tot gevolg. Ik wou aanvankelijk de politie bellen maar de chauffeur vroeg voor een minnelijke regeling. Hij zei dat hij onder grote druk stond van zijn baas en wou vermijden dat hij beboet werd door de politie. Omdat de schade niet erg groot leek, het glas van mijn achterlicht was stuk, toonde ik mijn goed hart en ben hiermee akkoord gegaan. We hebben wel een aanrijdingsformulier ingevuld.”

Tom trok naar zijn garage maar kreeg daar te horen dat de herstelling toch 250 euro zou kosten. “Toen ik dit liet weten aan de baas van het bedrijf, wou die plots niet meer betalen. We gaan het nu proberen regelen via onze eigen verzekering maar ik ben toch wel erg verontwaardigd over deze gang van zaken. Die chauffeur heeft niet alleen misbruik gemaakt van de parkeerplaatsen voor mindervaliden maar ook van ons vertrouwen. Als we de politie erbij hadden gehaald, had het hem een heel pak meer gekost. Bovendien was er aan de achterkant van de winkel een laad- en loszone dus hij had wel degelijk een alternatief.”

De familie is nog meer misnoegd omdat zij zichzelf wel voortdurend moeten verantwoorden als ze op een parkeerplaats staan voor mindervaliden. “Je ziet een hartafwijking natuurlijk niet zo goed als iemand die in een rolstoel zit. Vorige week nog zijn we opgeschreven door een agent in burger. Die had een cijfertje verkeerd genoteerd en dacht dat onze kaart vervallen was. Controle moet er zijn maar het wringt wel als je voortdurend andere mensen wél in overtreding ziet gaan en daar niks aan gedaan wordt. Deze chauffeur stond er alleszins langer dan een half uur en blokkeerde twee plaatsen tegelijk. Dat we daar bovenop nog eens schade van ondervinden en zelf moeten opdraaien voor de kosten, ligt bijzonder zwaar op de maag!”