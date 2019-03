Brug van Blancefloerlaan wordt enkele millimeters opgetild voor renovatiewerken Kristof Pieters

16u01 0 Zwijndrecht De brug van de Blancefloerlaan (N70) over de R1 zal in het kader van de Oosterweelwerken gerenoveerd worden. Om de opleggers te vervangen moet de brug enkele millimeters worden opgetild. Hierdoor zal het verkeer van 18 maart tot 3 mei slechts over één rijstrook kunnen.

Vooraleer de Oosterweelwerken op de R1 van start kunnen gaan, voert de aannemer renovatiewerken uit aan de onderkant van het viaduct van de N70 over de R1. Dit gebeurt in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. De oplegblokken worden preventief vernieuwd zodat de bijkomende belasting in de toekomstige situatie na de werken geen risico’s vormt voor de stabiliteit van de brug.

Om de opleggers te vervangen zal de brug enkele millimeters opgetild worden zodat de aannemer deze kan vervangen. Om de horizontale belasting op de brug te beperken zal het verkeer slechts over 1 rijstrook tegen een verminderde maximumsnelheid van 30 km per uur worden toegelaten. De werken starten op 18 maart en duren tot 3 mei.

De bussen en trams van De Lijn ondervinden geen hinder door de werkzaamheden. De trambedding blijft beschikbaar en de bussen zullen tijdens de werkzaamheden over de trambedding rijden.