Brandweer steekt handje toe bij rooiwerken langs E17

21 januari 2019

Momenteel worden er langs de E17 in Zwijndrecht rooiwerken uitgevoerd in het kader van de Oosterweelwerken. De aannemer kreeg hiervoor maandag hulp van de brandweer van Antwerpen. Vier groepen van telkens twaalf brandweermannen voerden, in het kader van de opleiding Technische hulpverlening, enkele oefeningen uit met de kettingzaag. Sommige brandweermannen zijn nieuw in de specialisatie, voor de anderen is het een goede herhaling. Na het rooien, werden de bomen bestudeerd en verder in stukken gezaagd.

