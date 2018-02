Boringen onder E17 om nutsleidingen te verplaatsen 14 februari 2018

02u37 0 Zwijndrecht Een aannemer is gisteren gestart met boringen onder de E17 in opdracht van Eandis. In het kader van de werken voor de Oosterweelverbinding moet de brug over de Antwerpsesteenweg verbreed worden.

"We hebben van BAM de vraag gekregen om de nutsleidingen te verplaatsen", zegt projectleider Dirk Praet. "Aangezien we de snelweg niet kunnen opbreken, doen we dit met een boring. Over een afstand van 180 meter worden twee tunnels geboord, één voor de gasleiding en een andere voor de rest van de nutsleidingen." De werken zijn gisteren bijzonder vlot verlopen. Op anderhalf uur tijd was er al één boring gebeurd. "Er is vooraf heel wat studiewerk gebeurd en de aannemer had ook al een proefboring gedaan", vervolgt Praet. "In juni gaan we nog boringen moeten doen ter hoogte van de Pastoor Coplaan." (PKM)