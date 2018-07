Bezoek tomatenserree 19 juli 2018

De Milieuraad nodigt inwoners van Zwijndrecht uit om samen een bezoek te brengen aan de tomatenserre van Bart en Ellen De Langhe in de Blauwe Hoevestraat 15. Deze serre heeft uiterst moderne installaties en zelf een eigen energiecentrale. De familie De Langhe kweekt de tomaten in kasten. Het kweken van tomaten in kasten heeft een aantal grote voordelen boven het kweken in de buitenlucht zoals het zelf regelen van vocht en temperatuur, het bepalen van het aantal lichturen en het inzetten van biologische natuurlijke vijanden om een biologisch evenwicht te krijgen. Gigantische waterreservoirs zorgen voor de opvang van regenwater en recuperatie van het water uit de serre. Na de rondleiding trakteert de Milieuraad op een tasje verse tomatensoep in de Blauwe Hoeve. Inschrijven kan voor 30 augustus via 0475/25.34.13 of deleubvba@gmail.com. De eigenlijke rondleiding is donderdag 5 september van 19 tot 21 uur. (PKM)