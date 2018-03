Bestuurder zwaargewond 12 maart 2018

02u44 0

Op de Krijgsbaan in Burcht gebeurde zaterdagvoormiddag om 11.15 uur een ongeval tussen twee personenwagens. Een jongedame verliet met haar bedrijfswagen een parkeerplaats naast de weg. Ze wou rechtsomkeer maken om richting E17 te rijden, maar had een Citroën Berlingo, die richting Kruibeke reed, niet opgemerkt. De bestuurder van de Citroën ramde de kerende auto en raakte daarbij zwaargewond. De bestuurster van de manoeuvrerende auto bleef ongedeerd maar verkeerde wel in een lichte shock. (PKM)