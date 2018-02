Bestuurder gekneld na aanrijding met vrachtwagen KRISTOF PIETERS

15 februari 2018

09u51 0

Op de Keetberglaan in het Zwijndrechtse havengebied deed zich gisterenmiddag om 13.15 uur een zwaar ongeval voor. Een personenwagen die vanaf de E34 de Keetberglaan kwam opgereden, reed ter hoogte van het kruispunt met de Canadastraat in op een vrachtwagen die linksaf de Canadastraat wou inrijden. De klap was zeer hevig. De chauffeur van de wagen, een jongeman, zat een hele tijd gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn zware Mercedes. Hij werd met ernstige verwondingen naar een Antwerps ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde voor verkeershinder in alle richtingen..