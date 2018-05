Bareel J.B. Tassynsstraat weer in werking 12 mei 2018

De bareel in de J.B. Tassynsstraat was tijdens de werken aan de brug van de Antwerpsesteenweg geopend voor doorgaand verkeer. Die werken zijn nu afgelopen en het verkeer kan terug over de brug rijden. De bareel zal daarom opnieuw in werking gesteld worden vanaf 14 mei. De bareel zal terug de oude regeling volgen: van maandag tot vrijdag gesloten van 7 tot 9 uur en van 15 tot 18 uur. Op woensdag is de slagboom ook gesloten van 11.45 tot 12.30 uur. Tijdens de weekends is de slagboom open.