Auto’s botsen op viaduct over E17 Kristof Pieters

27 december 2018

17u32 0 Zwijndrecht Op de Krijgsbaan in Zwijndrecht kwam het donderdagmiddag om 11.30 uur tot een aanrijding tussen twee personenwagens. Er vielen geen gewonden, maar er was wel flink wat schade.

De bestuurder van een Mercedes, die de E17 uit de richting van Gent via de afrit Kruibeke net had verlaten, wou de Krijgsbaan oprijden. Hij had een Peugeot, die richting Kruibeke reed, niet opgemerkt. De Peugeot knalde in de flank van de Mercedes. Er raakte niemand gewond, maar beide wagens liepen zware schade op en moesten getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte vloeistoffen en brokstukken van de rijbaan te verwijderen. Er was tijdelijk verkeershinder op het kruispunt.