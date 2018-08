Auto in gracht naast E17 31 augustus 2018

Op de afrit Zwijndrecht van de E17 is woensdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto, die van de snelweg uit de richting van Gent kwam, begon op de afrit te slippen en belandde in de gracht naast de weg. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. (PKM)