Auto crasht zwaar tegen gevel na politieachtervolging, ook schot gelost Kristof Pieters

21 februari 2018

16u10

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Zwijndrecht Een auto is vanmiddag tegen de gevel van een woning in de Dorpstraat in Burcht (Zwijndrecht) gecrasht na een politieachtervolging. De bestuurder van het voertuig probeerde nog te voet verder te vluchten, maar de politie kon hem vatten. De man liep geen ernstige verwondingen op bij de crash.

Toen agenten de wagen rond 14.30 uur wilden controleren, gaf de chauffeur plankgas. De politie zette de achtervolging in, die via de Antwerpse wijk Linkeroever weer naar Zwijndrecht en meer bepaald deelgemeente Burcht leidde.

Volgens getuigen verloor de bestuurder aan hoge snelheid de controle net voorbij het kruispunt met de Pastoor Coplaan.

"Het verdachte voertuig kon daar door een wegversperring glippen, onze mensen moesten opzijspringen", zegt politiewoordvoerder Werner Fabré. "Er werd een schot gelost in de richting van de wagen, die wat verderop crashte."

Of het schot tot de crash leidde, bijvoorbeeld omdat een band werd geraakt, of gewoon de hoge snelheid waarmee de bestuurder reed, is nog niet duidelijk.

De bestuur probeerde nog te voet weg te vluchten maar kon worden gevat.

Over zijn motief is nog niks bekend.