Asbest blijft slechts op één containerpark welkom

19 april 2018

Kruibeke





Zwijndrecht





De afvalintercommunale Ibogem heeft geen plannen om opnieuw asbestafval te aanvaarden op de drie containerparken. Sinds oktober vorig jaar mag asbesthoudend afval enkel nog aangeleverd worden in het containerpark van Verrebroek. Aanleiding was een bezoek van de arbeidsinspectie. De containers stonden op de andere parken te dicht bij elkaar waardoor de veiligheid van personeel en bezoekers in gedrang kan komen. Enkel in Verrebroek staat een asbestcontainer die uitgerust is met een vernevelingsinstallatie. Op de gemeenteraad vroeg onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens om naar analogie met de intercommunale Miwa asbestzakken aan te bieden waar mensen het afval thuis veilig in kunnen opbergen. Hij vreest anders een toename van sluikstorten. "Mensen gaan immers minder geneigd zijn om kleine hoeveelheden asbesthoudend afval te vervoeren naar het containerpark van Verrebroek en tussen ander afval wegmoffelen of sluikstorten", zegt Stevenheydens. Ibogem-voorzitter Roger Heirweg zegt niet terug te komen op de centrale inzamelplaats. "In Melsele is er gewoon te weinig plaats en voorlopig lukt het ook niet in Rupelmonde. We gaan wel eens het systeem van asbestzakken bekijken maar daar is ook een kostprijs aan verbonden", waarschuwt hij. (PKM)