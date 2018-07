Artistiek talent gezocht 27 juli 2018

02u46 0

De gemeente heeft een oproep gelanceerd naar jonge of oudere artiesten die met muziek, poëzie of een lokaal levensverhaal een eerbetoon willen brengen op donderdag 1 november om 17 uur aan alle overledenen en zij die achterbleven.





Vorig jaar werd op 1 november het publiek op de begraafplaats van Burcht aangenaam verrast door een duo dat rond zonsondergang enkele mooie, aangepaste en stemmige liedjes bracht. Dit was volgens de gemeente zeker de moeite waard om te herhalen. Maar de ondersteunende vzw laat het los en draagt het initiatief over aan de gemeente.





Daarom lanceert de gemeente nu deze oproep. De gemeente kan - op een lange verlengkabel na - helaas weinig of geen technische ondersteuning bieden. Iedereen mag zich kandidaat stellen voor 7 september.





Meer info: 0800/99.604 - cultuurdienst@zwijndrecht.be (PKM)