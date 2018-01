ANPR-camera's in havengebied 02u59 0

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft een gunstig advies verleend voor de plaatsing van ANPR-camera's in het havengebied. De camera's registreren automatisch nummerplaten. Ze komen aan de Keetberglaan en aan de Scheldedijk in Zwijndrecht. Binnen het havengebied van Zwijndrecht zijn in 2016 in totaal 384 verkeersovertredingen vastgesteld, meestal tijdens verkeersacties met controles op snelheid en zwaar vervoer. Bij verkeersongevallen zijn meestal vrachtwagens betrokken met vaak gewonden en aanzienlijke schade.





In het gebied zijn een zestig bedrijven gevestigd en ook hiervoor zijn de camera's nuttig. De lokale recherche deed in 2016 langdurig onderzoek in drie dossiers rond diefstallen en fraude binnen het havengebied. Korpschef Frank Noens steunt daarom de aanvraag van het Havenbedrijf om camera's te installeren. Hetzelfde gebeurt trouwens ook op de rest van het grondgebied. Zo zijn er recent camera's geplaatst op de Krijgsbaan. (PKM)