Ann Van Damme trekt lijst CD&V 28 maart 2018

Huidig schepen Ann Van Damme wordt de lijsttrekker voor CD&V in Zwijndrecht en Burcht bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Ann is al dertig jaar politiek actief: eerst als voorzitter van het OCMW, daarna als provincieraadslid in Antwerpen en momenteel als schepen van jeugd, lokale economie, land- en tuinbouw, kinderopvang en personeel in Zwijndrecht. De speerpunten van het programma liggen ook al vast. "We mikken vooral op initiatieven die mensen verbinden en daarvoor heb je ontmoetingsplekken nodig, groene ruimte, een sterk verenigingsleven en een goede mobiliteit", vat Van Damme samen. Om het programma te verfijnen consulteerde de plaatselijke afdeling van CD&V de burgers op verschillende manieren: via een online-enquête, met een bevraging tijdens de braderijen in Burcht en Zwijndrecht, en via lokale overlegsessies die toepasselijk Oranje Tafels genoemd werden. (PKM)