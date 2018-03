André Van de Vyver trekt lijst voor Groen 05 maart 2018

02u33 0

Groen trekt zoals verwacht met huidig burgemeester André Van de Vyver als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. Groen zit momenteel met CD&V in de bestuursmeerderheid en wil haar groene stempel ook volgende legislatuur doordrukken. "We onderscheiden ons door de lage belastingen, de goedkope of gratis lijnabonnementen en de verkeersveiligheid bij alle scholen", zegt Van de Vyver. "Onze standvastige houding in de Oosterweelonderhandelingen zullen tot een grotere leefbaarheid zorgen. Groene punten zijn vaak niet zo evident. Vandaar ons verkiezingsthema 'durven'." OCMW-raadslid Veerle Beernaert staat op twee en gemeenteraadsvoorzitter Kris Herremans op drie. OCMW-voorzitter Chris Vermeulen is lijstduwer. (PKM)