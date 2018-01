Anderhalve maand rijverbod voor dronken rallychauffeur 25 januari 2018

De politierechtbank in Sint-Niklaas heeft de 23-jarige M.Z. uit Zwijndrecht veroordeeld tot een rijverbod van 45 dagen en een geldboete van 1.200 euro. De bestuurder was op 28 mei vorig jaar door de politie van Beveren betrapt toen hij met zijn auto aan hoge snelheid de rotonde aan de Krijgsbaan opreed. Hij raakte daarbij de middenberm en ging vervolgens bumperkleven bij een voorligger. De agenten zagen hoe M.Z. daarna van links naar rechts begon te slalommen in een poging om de wagen voorbij te steken. Hij reed daarbij ook over het fietspad. Bij het afdraaien trok hij zijn handrem op waardoor zijn banden begonnen te roken. Een chauffeur die uit de tegenovergestelde richting kwam moest een noodmanoeuvre uitvoeren om de man te kunnen ontwijken. Nadat de man aan de kant werd gezet, bleek M.Z. 1 promille alcohol in het bloed te hebben. (PKM)