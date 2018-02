Alle bomen gerooid in Koning Albertstraat 05 februari 2018

Een aannemer heeft in opdracht van de gemeente alle bomen gerooid in de Koning Albertstraat in Burcht. De bomen waren te groot geworden waardoor de wortels het voetpad op verschillende plaatsen omhoog begonnen te duwen. Er was ook gevaar dat de wortels de nutsleidingen zouden gaan beschadigen. Een aantal bomen waren ook ziek en zouden daardoor bij een volgende storm kunnen omwaaien. Toch regende het op sociale media verontwaardigde reacties van mensen die beweren dat er hierover geen overleg had plaatsgevonden. Anderen vinden het dan weer een goede zaak dat de bomen weg zijn omdat de bladeren in het najaar heel wat kuiswerk met zich meebrengen. De gemeente zal in het voorjaar nieuwe, kleine bomen aanplanten. (PKM)





Burcht