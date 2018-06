Aldi-filiaal voor derde keer overvallen 21 juni 2018

De supermarkt Aldi aan de Heidam in Zwijndrecht is gisterenochtend rond half negen - nog voor de deuren open gingen - voor de derde keer in vier jaar tijd overvallen. Hij bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen en eiste het geld uit de kassa. Hij kon met een relatief kleine buit aan de haal gaan. Intussen was de politie echter al met alle beschikbare manschappen uitgerukt en dat dankzij een alerte voorbijganger. "Die had personeel horen gillen toen de overvaller de supermarkt met het wapen was binnen gestapt", zegt commissaris Werner Fabré. "De wijkploeg en de recherche in een anonieme wagen konden op de Antwerpsesteenweg een man tegenhouden die aan de persoonsbeschrijving voldeed."





Het gaat om een 25-jarige man uit Antwerpen die bij politie en justitie goed gekend is. Hij werd prompt in de boeien geslagen en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. De buit kon gerecupereerd worden. Het wapen bleek achteraf een alarmpistool te zijn.





Het is al de derde overval in het warenhuis. Eind 2016 werd het personeel eveneens 's ochtends vroeg opgewacht door twee gewapende en gemaskerde mannen en in november 2014 sloegen drie gangsters kort voor sluitingstijd toe. (PKM)