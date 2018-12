Afzuiginstallatie naast werkatelier van Bilfinger ROB vat vuur Kristof Pieters

13 december 2018

14u50

Bij het montagebedrijf Bilfinger ROB aan de Boereveldseweg in Zwijndrecht ontstond donderdagochtend om 9.30 uur brand aan een grote afzuiginstallatie naast het werkatelier. De oorzaak was vermoedelijk een kortsluiting. De brandweer van de posten Melsele en Linkeroever waren snel ter plaatse en kregen de vlammen al snel onder controle. Er was op geen enkel moment gevaar dat het vuur op het atelier zou overslaan. Een 25-tal aanwezige werknemers werd wel preventief gevraagd om het gebouw te verlaten, maar na een klein half uurtje was de situatie volledig onder controle en konden ze het werk hervatten. De getroffen installatie werd wel volledig vernield door het vuur.