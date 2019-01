Afvoergracht langs Oude Gentweg wordt breder om wateroverlast te vermijden Kristof Pieters

25 januari 2019

15u28 0 Zwijndrecht De gemeente start op maandag 28 januari met werken langs de Oude Gentweg in Burcht. De aannemer maakt de afvoergracht langs het Neuzenbergbos breder en dieper. Hij past er ook de riolering aan, zodat die meer water kan slikken bij hevige en langdurige regen.

De maatregelen moeten wateroverlast tegengaan in de omgeving van de Antwerpsesteenweg. In het verleden kwam die immers meermaals blank te staan bij hevige of langdurige regenval. De werken duren zo’n 40 werkdagen. Onder gunstige weersomstandigheden moeten ze dus einde maart klaar zijn.

Tijdens de werken geldt er op de Oude Gentweg een parkeerverbod langs het Neuzenbergbos, tussen de Antwerpsesteenweg en Borgerweert. Het verkeer kan er wel blijven passeren via een wegversmalling ter hoogte van de rioleringsput. Om de gracht langs het bos groter en dieper te maken, zullen er eerst bomen gerooid moeten worden. Het gaat over de eerste bomenrij, die na de werken terug wordt aangeplant.

Het is niet de enige maatregel die wordt genomen om wateroverlast in de toekomst te vermijden. Later komt er nog een bijkomende ingreep, namelijk een waterbekken van minimum 550 kubieke meter onder het Kaaiplein. Dit bekken krijgt een koppeling met de bestaande riolering van de Dorpstraat, Kaaiplein, Antwerpsesteenweg en K. Astridlaan.