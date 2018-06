Advocaat: "Mijn Franse cliënt had mes bij om kaas te snijden" 19 juni 2018

02u54 0 Zwijndrecht Nabil K. (25), die illegaal in ons land verblijft, riskeert één jaar celstraf.

De man wordt vervolgd voor poging tot inbraak én verboden wapendracht. Een inwoner van Zwijndrecht merkte de verdachte op in de straat en verwittigde de politie. Nabil K. had zich op de oprit van een woning begeven en probeerde onder het rolluik van een raam naar binnen te loeren. Toen Nabil K. de politie opmerkte, sloeg hij op de vlucht. De agenten zagen hoe hij een mes weggooide. Wat verderop werd hij gearresteerd.





De advocaat van Nabil K. vindt het onvoldoende bewezen dat zijn cliënt een inbraak probeerde te plegen. Ook voor verboden wapendracht vroeg hij een vrijspraak. "Mijn cliënt is afkomstig uit Frankrijk. Het mes dat hij weggooide, gebruikt hij om kaas mee te snijden. Er zit ook een kurkentrekker aan. Om flessen wijn mee te openen." De rechtbank doet op 25 juni uitspraak. (BJS)