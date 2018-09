Administratief Centrum jaar lang bouwwerf Trouwers moeten uitwijken naar oud gemeentehuis Kristof Pieters

06 september 2018

16u22 0 Zwijndrecht Een aannemer is volop bezig met een grondige verbouwing van het administratief centrum in Zwijndrecht. Alle diensten van gemeente en OCMW worden samengebracht en hierdoor zal het AC een jaar een grote bouwwerf zijn. Ook voor trouwers zijn er gevolgen, want die moeten uitwijken naar het oud gemeentehuis.

De verbouwing van het Administratief Centrum kost een slordige twee miljoen euro. Het gebouw is nog maar vijftien jaar oud, maar door de samensmelting van gemeente en OCMW is het nu al een maatje te klein geworden. Uitbreiden is geen optie, want daarvoor zou een nieuw RUP moeten gemaakt worden. Het is de bedoeling dat alle publieksgerichte diensten naar het AC komen. De ondersteunende diensten kunnen op een andere locatie gehuisvest worden.

“Het gaat om zeer ingrijpende werken”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Het gebouw zal eigenlijk gestript worden. De onthaalruimte en de bibliotheek zijn het eerst aan de beurt. Daardoor is het administratief centrum tijdelijk via de achterkant van het gebouw te bereiken. Er hangen ter plaatse aanwijzingen. De dienstverlening blijft wel gewoon doorlopen. De aannemer werkt gefaseerd. Dit heeft als voordeel dat we geen verhuizing moeten doen van alle diensten. Het nadeel is wel dat ons AC meer dan acht maanden en mogelijk langer een bouwwerf zal zijn. Hier en daar zullen we met de balies wat moeten improviseren. We doen er alles aan dat alles zo vlot mogelijk verloopt, maar het is onvermijdelijk dat er af en toe hinder zal zijn. Regelmatig zal er dus wel eens een balie van plaats of van gebouw veranderen.”

Snelbalie

Als de werken zijn afgerond, zullen alle loketten op slechts één adres zijn en worden ook een snelbalie, themabalies en gespreksruimtes geïntroduceerd. Er zal daarna meer gewerkt worden op afspraak. Voor het personeel zal er ook heel wat wijzigen. Er komen flexibele werkplekken en mensen zullen ook op andere plaatsen of tijdstippen kunnen werken.

De trouwers en jubilarissen kunnen alvast niet meer terecht in het administratief centrum. Zij worden nu ontvangen in het oud gemeentehuis tot het einde van de verbouwingen. “Als er geklopt en geboord wordt, is het onmogelijk om ongehinderd plechtigheden te organiseren”, legt Van de Vyver uit.

Laattijdig gecommuniceerd

Er klinkt wel ongenoegen dat deze verhuizing zo laattijdig gecommuniceerd werd. N-VA-gemeenteraadslid Danny Van Hove weet van een koppel dat nu zelf genodigden en vrienden moeten gaan verwittigen omdat de uitnodigingen al lang de deur uit zijn. “Ook voor de receptie die buiten aan het administratief centrum was gepland, moeten ze nu een oplossing zoeken”, zegt Van Hove. “Deze peperdure verbouwing wordt al jaren voorbereid. Dit had men toch wel kunnen voorzien. Voor jubilarissen is er het bijkomend probleem dat de oude raadszaal zich op de eerste verdieping bevindt en er geen volwaardige lift is, enkel een onpraktische traplift.

Volgens de burgemeester was de verhuizing van de trouwers en jubilarissen normaal pas tegen oktober gepland. “Maar de hinder was te groot en daarom is het vervroegd. We hebben de betrokken bruidsparen en jubilarissen persoonlijk verwittigd en plaatsen aan het administratief centrum ook infoborden met daarop de nieuwe locatie van de plechtigheden. Het is lastig, maar verbouwingswerken brengen nu eenmaal altijd hinder en onverwachte problemen met zich mee.”