Aantal inbraken in jaar tijd gedaald met 45% Kristof Pieters

05 maart 2019

17u58 0 Zwijndrecht De politie van de zone Zwijndrecht kan fraaie cijfers voorleggen van het voorbije jaar. In 2018 daalde het aantal inbraken namelijk met 45% tegenover het jaar voordien. Het aantal verkeersinbreuken steeg echter met quasi hetzelfde percentage.

Het volledige jaarverslag is nog niet klaar maar de gemeenteraad kreeg wel al de grote lijnen te horen. Het aantal meldingen steeg het voorbije jaar lichtjes met 4,5% naar 7377 feiten. Daarbij waren er wel minder verdachte toestanden want dit daalde van 647 naar 580 meldingen. In 2061 gevallen moest een interventieteam ter plaatse komen. Dit is ongeveer gelijk gebleven tegenover 2017. Wel is het aantal gerechtelijke aanhoudingen gestegen van 113 (2017) naar 147 (2018). Het aantal processen-verbaal steeg vooral in het domein ‘verkeersinbreuken’, namelijk van 2.565 naar 3.816. Dit is een stijging van maar liefst 48%. De meeste inbreuken zijn er voor niet-handenvrij bellen. Ook het aantal verkeersongevallen steeg in 2018 licht met 3,6% naar 455. Het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf steeg wel met 24%.

Beter nieuws is er op vlak van diefstallen, want het aantal woninginbraken daalde vrij spectaculair met 45% van 105 in 2017 naar 58 vorig jaar. Bij de diefstallen van (brom)fietsen is er een daling van 28% (56 in 2018-78 in 2017). Daarbij valt vooral op dat de fietsdiefstallen zich voornamelijk voordeden aan de fietsstallingen langs de N70. Het aantal auto-inbraken tekent de grootste daling op; namelijk 72% (77 in 2017 – 21 in 2018).

Jammer genoeg moet de politie wel vaststellen dat de feiten van intrafamiliaal geweld in stijgende lijn zitten; van 177 in 2017 naar 213 in 2018. Dit is een verschil van 20% en het gaf ook aanleiding tot meer maatschappelijke onderzoeken en werklast voor de recherche.