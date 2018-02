Aannemer verplant orchideeën voor Oosterweel 21 februari 2018

02u52 0

Een aannemer is gisteren gestart met het bouwklaar maken van een aantal zones voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Bomen en struikgewas worden gerooid en zeldzame orchideeën worden verplant.





De werken gebeuren in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en worden afgerond vooraleer het vogelbroedseizoen van start gaat, rond 1 april, en op sommige plaatsen voor 1 maart. De aannemer moet wilde orchideeën verplanten of beschermen. Dit is pionierswerk in Vlaanderen en wordt nauwgezet bestudeerd door de Universiteit Antwerpen. Het uitgraven van orchideeën is gisteren gestart. In de lente volgen nog voorbereidende werken voor Oosterweel. In totaal zal, vooral nabij autosnelwegen 35 ha groen verdwijnen. Binnen het projectgebied zal 34 hectare bos heraangelegd worden (2.850 nieuwe bomen) én BAM zal buiten het projectgebied 10,5 hectare bos realiseren. De investering bedraagt 3.537.000 euro. Bijkomend kijken warmtecamera's uit naar vleermuizen. (PKM)