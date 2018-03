Aannemer start werken Statiestraat zonder vergunning 03 maart 2018

Politie en gemeente hebben een aannemer op de vingers getikt omdat die begin deze week gestart was met werken aan het fietspad op het kruispunt van de Statiestraat met de Alice Nahonlaan terwijl de werkvergunning nog niet in orde was. De gemeente en de politie stelden bovendien vast dat er ernstige tekortkomingen waren aan de signalisatie. Er was veel te weinig aandacht besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Tot slot werden ook de omwonenden laattijdig verwittigd. Een hele reeks tekortkomingen en inbreuken waarvoor de aannemer op het matje werd geroepen. De signalisatie is intussen wel aangepast. De Lindenstraat wordt voor de duur van de werken een éénrichtingsstraat, waarbij er geen autoverkeer wordt toegelaten naar de richting van het kruispunt Statiestraat met de Alice Nahonlaan. Dat gebeurt om het kruispunt te ontlasten. De Alice Nahonlaan blijft bereikbaar langs de omleiding via de Willem Elsschotstraat. De werken duren normaal tot 16 maart. (PKM)