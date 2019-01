62-jarige man ’s nachts in eigen woning overvallen Kristof Pieters

14 januari 2019

15u52 0 Zwijndrecht Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een gewelddadige home invasion in Zwijndrecht. Een 62-jarige man werd in de nacht van zondag op maandag in zijn slaap overmeesterd door drie onbekende mannen, geslagen en vastgebonden.

De feiten speelden zich af in een woning aan Dorp West, in het centrum van Zwijndrecht. De 62-jarige man was op dat moment alleen thuis en lag te slapen toen rond 3 uur ’s nachts drie gemaskerde mannen de woning binnendrongen. Het slachtoffer werd met een hard voorwerp op het hoofd geslagen en hij werd vastgebonden aan armen en benen met bedlinnen. De daders hebben vervolgens de woning doorzocht. “Nadat de verdachten zijn gevlucht, heeft het slachtoffer zichzelf kunnen bevrijden en heeft hij de politie gebeld”, zegt commissaris Frank Andreassen van de politie Zwijndrecht. “Hij had een zware hoofdwonde opgelopen als gevolg van de klap op het hoofd en moest gehecht worden. De man verkeerde in shock en daarom was niet meteen duidelijk wat er precies is buit gemaakt.”

Het slachtoffer mocht intussen het ziekenhuis verlaten. Hij krijgt nu psychologische bijstand van de dienst slachtofferhulp van de politie. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Momenteel zijn de verdachten nog voortvluchtig. Het is nog onduidelijk waarom ze precies deze woning hadden uitgekozen om toe te slaan. Volgens de verklaringen van het slachtoffer ging het om drie daders die gemaskerd waren. Van vuurwapens is geen sprake. Het slachtoffer kreeg wel enkele rake klappen. De speurders zullen nu onderzoeken of er mogelijk verdachte personen te zien zijn op camerabeelden in de omgeving. De politiezone Zwijndrecht heeft al ANPR-camera’s op het grondgebied, maar die staan enkel opgesteld aan de Krijgsbaan.