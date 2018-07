167 mantelzorgers krijgen premie 18 juli 2018

02u40 0 Zwijndrecht In Zwijndrecht waren er eind vorig jaar 167 mantelzorgers actief die instonden voor 122 zorgbehoevenden. Dit aantal is verschillend omdat er per zorgbehoevende meerdere mantelzorgers kunnen opgegeven worden.

Schepen Chris Vermeulen (Groen) maakte de cijfers bekend op vraag van de sp.a-fractie in de gemeenteraad. De gemeentelijke mantelzorgpremie werd een jaar geleden ingevoerd ter ondersteuning van de vele mantelzorgers die een zorgbehoevende ouder of partner of een gehandicapt kind bijstaan.





15 euro/maand

De premie werd vastgelegd op 15 euro per maand. Volgens sp.a zou dit bedrag hoger mogen zijn. "Het compenseert amper de verplaatsingskosten", zegt Denise Melis-De Lamper.





Ondertussen werden de eerste premies uitbetaald. Volgens Vermeulen kost de premie de gemeente op basis van de cijfers van vorig jaar minimaal 30.420 euro. "Het is een premie die ingevoerd is ter ondersteuning van de mantelzorgers en niet om verplaatsingskosten te vergoeden", reageert hij.





Appreciatie

"Een aantal van die mantelzorgers moet zich trouwens niet verplaatsen want die wonen bij de zorgbehoevende zelf in. Daarnaast krijgen een aantal van die mensen ook nog andere premies. Het is vooral een appreciatie en 180 euro op jaarbasis lijkt met toch geen onaardig bedrag."





Het optrekken van dit bedrag is nu alleszins niet aan de orde maar kan volgens Vermeulen altijd in de volgende legislatuur bekeken worden. (PKM)





Meer over Chris Vermeulen

politiek