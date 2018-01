11de Bataljon Genie organiseert jobdag 24 januari 2018

Defensie gaat dit jaar heel wat nieuwe mensen aanwerven. Voor de kazerne in Burcht zijn er nu zes plaatsen Gevechtsgenie vacant, waarvan de opleiding start op 22 mei. Wie zich wil engageren moet zich inschrijven vóór 15 februari.





Het 11e Bataljon Genie organiseert op woensdagmiddag 24 januari een jobdag in de kazerne in Burcht. Inschrijven gebeurt via de website www.mil.be/jobdag of via het groene nummer 0800/33348.





Op 15 april zal er ook een jobdag zijn voor de vacatures van onderofficier bij de Genie en op 22 juni volgt een jobdag voor de aanwerving van zeven soldaten gevechtsgenie paracommando. (PKM)