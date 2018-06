11 Bataljon Genie organiseert 'verkenningsdag' 20 juni 2018

Op 24 juni organiseert het 11 Bataljon Genie uit Burcht van 9 tot 19 uur een verkenningsdag om toekomstige kandidaten aan te trekken voor een job bij de Landmacht. Deze zal plaatsvinden in het Kw Lt Victor Thoumsin aan de Kruibeeksesteenweg. Je krijgt er een beeld van de enorme waaier aan militaire beroepen en het materiaal van de eenheden. Daarnaast staan er verschillende demonstraties op het programma en kan je zelf deelnemen aan verschillende activiteiten. Iedereen is welkom. De inkom is gratis. Meer info: www.mil.be. (PKM)