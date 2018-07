"Gedaan met drie uur in de file staan" FIRMA AGIDENS OPENT SATELLIETKANTOOR OP CAMPUS COPPENS KRISTOF DE CNODDER

05 juli 2018

02u50 0 Zwijndrecht Om het mobiliteitsprobleem rond Antwerpen te tackelen opende de firma Agidens uit Zwijndrecht een 'satellietkantoor' op het Brasschaatse bedrijventerrein Campus Coppens. "Bijna de helft van onze 460 Belgische werknemers komt hier minstens één keer per week", zegt Agidens' CEO Geert Stienen. Ook voor kleinere bedrijven richtte Campus Coppens zopas enkele 'flexkantoren' in.

Dat de verkeersdrukte in en rond Antwerpen alsmaar toeneemt, is geen nieuws. De bedrijfswereld voelt dat hoe langer, hoe meer. Ook bij Agidens - een technologiebedrijf dat veel klanten telt in de Antwerpse haven - werd het thema mobiliteit alsmaar actueler.





"Uit een bevraging bij ons personeel bleek dat het toenemende fileleed van en naar het werk een steeds grotere bron van frustratie werd", vertelt Geert Stienen. "In het verleden probeerden we daar al op in te spelen door onze kantoormedewerkers glijdende uren aan te bieden en de mogelijkheid tot thuiswerken. Nu komt er dus een satellietkantoor met plaats voor 48 personen bij in Campus Coppens. Dat werd enthousiast onthaald. Veel mensen komen liever hier werken dan dat ze alleen thuis zitten. Thuis wordt al snel een gebrek aan sociaal contact ervaren."





Campus Coppens werd uiteraard niet toevallig gekozen. Ten eerste was er nog beschikbare ruimte op het bedrijventerrein en verder blijken veel werknemers van Agidens uit de Brasschaatse regio afkomstig te zijn. "Daarnaast is het zo dat de ochtendfiles op de E19 vaak beginnen van in Sint-Job. Campus Coppens is niet ver van de afrit in Sint-Job, dus dat is best handig", merkt plaatselijk schepen Dirk de Kort (CD&V) op. Als Vlaams Parlementslid is de Kort veel bezig met mobiliteit en hij juicht soortgelijke initiatieven toe.





Fiets

Intussen heeft Agidens zijn antennepunt in Brasschaat enkele weken in gebruik. Zo'n 45 procent van alle Belgische medewerkers komt er één à twee dagen per week, 26 procent zelfs drie tot vier dagen per week. Brasschatenaar Koen Bultheel is een frequente gebruiker. "Voor mij is dit een zegen", lacht Koen. "Tot voor kort zat ik dagelijks twee tot drie uur per dag in de auto om te gaan werken. Nu sta ik met de fiets - die je bij Agidens trouwens als voordeel in natura kan bekomen - op twintig minuten aan Campus Coppens. Een dag of twee per week ga ik nog naar Zwijndrecht om te vergaderen, maar dankzij de moderne communicatiemiddelen is telewerken meestal perfect te doen."





Ook voor kleinere ondernemingen zijn er sinds kort trouwens satellietkantoren beschikbaar in Campus Coppens. "Heel recent hebben we vijf kantoorzones voor telkens zes mensen ingericht", zegt siteverantwoordelijke Hugo Luyten. "Die kunnen worden gehuurd voor nog geen tweehonderd euro per medewerker per maand. Eén van de vijf units is intussen al verhuurd, aan een boekhoudkantoor uit Antwerpen-Centrum."