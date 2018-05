"Alles om die verdomde files te vermijden" PATRICK KRUIPT ZEVEN MAAND NA ZWAAR ONGEVAL TERUG OP MOTORFIETS SANDER BRAL

15 mei 2018

02u58 0 Zwijndrecht Patrick De Bruyckere (65) uit Zwijndrecht klimt meer dan zeven maanden na zijn zwaar ongeval terug op de motorfiets. "Mijn vrouw is er niet blij mee, maar ik heb geen seconde getwijfeld. Ik wil terug die motor op."

Op 22 september van vorig jaar werd de 65-jarige Patrick De Bruyckere uit Zwijndrecht van zijn motorfiets gereden door een vrachtwagenchauffeur aan de afrit van Ring 2 in Beveren. "Ik reed zeer rustig door de bocht van de afrit, zoals ik dat al dertig jaar doe op mijn motorfiets", herbeleeft Patrick, die nog steeds niet volledig hersteld is van het accident. "Een vrachtwagen wilde op het laatste nippertje de afrit naar de Waaslandhaven nog halen. Plotseling zag ik dat gevaarte op mij afkomen en voor ik het wist, vloog ik door de lucht. Na de klap schoof ik tientallen meter over het asfalt. De trucker pleegde vluchtmisdrijf en liet me voor dood achter in het midden van de snelweg. Tientallen andere vrachtwagenchauffeurs waren me al gepasseerd vooraleer twee jonge collega's van de haven stopten om mij aan de kant te leggen. Ze bleven bij mij tot de ambulance arriveerde. Zonder hen was ik zo plat als een vijg geweest. Ik ben ze nog steeds erg dankbaar."





De balans van het ongeval was een gebroken hand, een gekneusde knie en sleutelbeen en gekneusde ribben. Op 2 januari kon Patrick terug aan de slag in de haven, maar hij worstelt nog steeds met zijn gebroken hand. "De bout die nu in mijn hand zit, is eigenlijk niet goed aangebracht", gaat Patrick verder. "Binnenkort moet ik dus opnieuw onder het mes om het gewricht in mijn hand te vervangen. Dan zal ik weer een tijdje moeten thuisblijven."





Van de verzekeringen heeft Patrick nog geen cent gezien en de zoektocht naar de trucker die hem aanreed, is voorlopig zonder succes. "Volgens de federale wegpolitie hebben ze de vrachtwagen niet op beeld kunnen nemen", zucht Patrick. "Die vogel is wellicht voor altijd gevlogen en zal zich nooit meer melden. Begrijpt hij dan echt niet wat hij mijn familie heeft aangedaan?"





"Maar ik blijf niet bij de pakken zitten", benadrukt Patrick. "Ik wil terug de motor op zoals ik al bijna dertig jaar doe zodat ik die verdomde files kan vermijden. Volgende week arriveert mijn machine zodat ik er terug van kan genieten. Mijn vrouw heeft schrik omdat ik opnieuw met een motor de baan op ga, maar het is nu eenmaal wat ik wil. Zelf heb ik geen seconde getwijfeld."





Davina (29), Patricks dochter, heeft ook liever dat haar papa met de wagen blijft rijden. "Maar ik heb wel bewondering voor zijn lef", zegt ze. "We hebben het wrak van zijn oude motorfiets ook teruggekregen ondertussen. Dat staat nu in de garage. Ik heb gezegd dat hij het moet laten staan zodat hij het elke ochtend opnieuw kan zien vooraleer hij de baan op gaat", lacht Davina.