Zwevegem wil dubbel zoveel bos Joyce Mesdag

01 februari 2019

13u00 0 Zwevegem Het gemeentebestuur van Zwevegem wil de totale oppervlakte bos in de gemeente verdubbelen. Dat staat in het bestuursakkoord dat de meerderheidspartijen opstelden.

“Onze gemeente telt op dit moment een kleine 80 hectare bos”, zegt burgemeester Doutreluingne. “Dat is goed voor 1% van de totale oppervlakte van onze gemeente. Ter vergelijking: het Vlaamse gemiddelde ligt op 12%, het West-Vlaamse op 2,3%. Er is dus zeer veel ruimte voor verbetering.”

Op dit moment wordt door de gemeentediensten een bosplan opgesteld, om in kaart te brengen op welke plaatsen er mogelijk en best bos kan bijkomen. “De uitbreiding van ons bosbestand zal voornamelijk op privégrond gerealiseerd moeten worden. Daarom roepen we een inkomstentoelage in het leven. Wie bos aanplant op zijn privégrond, kan daar 1.000 euro per hectare per jaar voor krijgen. We doen dit om het inkomstenverlies van eigenaars te compenseren als ze hun grond ter beschikking te stellen van landbouwers.” Het gaat om een ambitieus plan, benadrukt Doutreluingne. “Die verdubbeling realiseren in de eerstkomende zes jaar zal moeilijk zijn. Maar we willen alvast een gevoelige uitbreiding gerealiseerd hebben.”