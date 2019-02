Zwevegem voert drastisch klimaatbeleid: rally verboden en om de 2 weken autoluwe zondag Maxime Petit

23 februari 2019

15u17 0 Zwevegem Burgemeester Marc Doutreluingne wil vanaf volgend jaar zwaar inzetten op duurzaamheid, hernieuwbare energie en milieuvriendelijkheid in zijn gemeente. Het definitief klimaatplan wordt na inspraak met de bewoners voorgesteld in het eerste weekend van oktober maar het staat nu al zo goed als vast dat de rally 6 uren van Kortrijk uit Zwevegem geweerd wordt.

De rally is zeer populair in de regio en in de voorbije edities liep een deel van het parcours door Zwevegem. Het gemeentebestuur voorziet het evenement zelfs al jaren in logistieke steun maar een autorally past niet meer in het groene beleid van de liberale burgemeester Doutreluingne. Het ziet er dus naar uit dat de rally eind november voor het laatst door Zwevegem raast. “We willen de organisatie ook niet met de rug tegen de muur zetten en zouden het verbod pas vanaf 2020 opleggen. Ik besef wel dat mijn collega-burgemeester Vincent Van Quickenborne me die maatregel niet in dank zal afnemen maar ik heb ten minste de durf om woorden ook om te zetten in daden. Iedereen heeft de mond vol van het klimaatbeleid maar weinigen die ook effectief actie ondernemen.”

“Ook een drietal crossen die jaarlijks doorgaan op private terreinen worden vanaf volgend jaar verboden evenals het rijden met quads op landelijke wegen. Een oldtimermeeting organiseren kan eventueel wel nog ”, weet Doutreluingne.

Woordvoerder van de 6 uren van Kortrijk Sandro Delaere hoopt dat er alsnog een deal mogelijk is zodat de rally nog door Zwevegem kan. “Op zich zou het verbod geen ramp betekenen want er zijn wel alternatieven maar jammer is het sowieso wel. We zouden graag nog in overleg gaan met het gemeentebestuur om misschien toch nog tot een consensus te komen. Vorige week hebben we in Kortrijk nog een rallybos aangeplant met 884 bomen. Met een beetje geluk is het Zwevegemse gemeentebestuur voor dergelijk initiatief ook wel gewonnen.”

Autoluwe zondagen

Marc Doutreluingne heeft nog plannen die een positieve impact hebben op het milieu en het klimaat. Zo wil hij het bosgebied uitbreiden met minimum 20 ha en bij voorkeur zelfs met 80 ha. Maar opvallender is de invoering van autoluwe zondagen in Groot-Zwevegem om de 14 dagen tussen 1 april en 1 oktober. Al klinkt dat drastischer dan het in werkelijkheid is. “Een verbod op autoverkeer kan ik niet invoeren. Ik ben geen dictator die alles in regels wil gieten maar er moet wel gesensibiliseerd worden. Er komen shuttlebussen op die autoluwe zondagen waarop we de inwoners stimuleren om de wagen thuis te laten. De zelfstandigen moeten ook niet vrezen dat het leven hier plots zal stilvallen.”

De burgemeester verwacht ook dat de personeelsleden zich in de toekomst alleen nog verplaatsen met de (elektrische) fiets of voertuigen met hernieuwbare energie. En met een tweejaarlijks klimaatfestival wil hij een trendzetter worden in België. Op zo’n festival zal hij politieke debatten over het klimaat laten opvoeren, workshops organiseren, infostands opzetten met onder meer Imog en Aquafin, een duurzame fuif op poten zetten en maaltijden samengesteld uit voedseloverschotten serveren. Of er ook een klimaatbelasting komt, staat nog niet vast. “Als het schepencollege akkoord gaat met de jaarlijkse besparing van 1% op het exploitatiebudget (350.000 euro), dan hoeft er geen extra taks te komen.”

Klimaatdoos

Met zo’n ambitieus klimaatplan op lokaal niveau moet een partij als Groen, die in Zwevegem in de oppositie zetelt, toch een vreugdedansje maken? “We wachten nog af”, zegt fractieleider Yves De Bosscher. “We konden nog geen concreet plan inkijken en we vragen ons af wat er effectief in de Zwevegemse klimaatdoos zit. Maar het spreekt voor zich dat het schepencollege op onze steun kan rekenen als de ambities ook werkelijk omgezet worden in een ambitieus plan.”