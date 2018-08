Zwevegem Sport neemt kunstgrasveld in gebruik 28 augustus 2018

02u30 0

Na FC Sparta Heestert heeft nu ook voetbalclub Zwevegem Sport zijn kunstgrasveld in gebruik genomen. Bij beide voetbalclubs werd het hoofdveld heraangelegd en werden ook de doelen en borstweringen hersteld of vernieuwd. De gemeente maakte daarvoor een investeringstoelage vrij van 375.000 euro voor Zwevegem Sport en een toelage van van 345.000 euro voor FC Sparta Heestert. Het gemeentebestuur wilde op die manier tegemoetkomen aan de behoefte aan meer bespeelbare uren voor de voetbalclubs. De clubs zullen instaan voor het onderhoud van de kunstgrasvelden. Afgelopen weekend organiseerde voetbalclub Zwevegem Sport al een ludieke penaltycup waarbij spelertjes, trainers , vrijwilligers, sponsors en supporters het tegen elkaar opnamen op de stip om het nieuwe terrein officieel in te spelen. (JME)