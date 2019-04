Zwevegem pakt uit met ‘speelweefselroute’

op Buitenspeeldag Joyce Mesdag

18 april 2019

13u32 0

Zwevegem pakt uit met een eerste ‘speelweefselroute’, en die kan je komende Buitenspeeldag voor het eerst uittesten. Speelweefsel slaat op de kindvriendelijke verbindingen die gemaakt worden tussen verschillende (speel)plekken in de gemeente. De eerste speelroute, die ‘Met Zappie op stap’ werd gedoopt, is vier kilometer lang en brengt deelnemers langs speelpleintjes, groene ruimte en streetart in Zwevegem. De wandeling kan makkelijk opgesplitst worden voor wie ze wil inkorten. “De leden van de kindergemeenteraad testten de route al uit en deden voorstellen om ze nog attractiever te maken”, zegt schepen van Jeugd Isabelle Degezelle (CD&V). “Op basis van hun ideeën zal de speelroute nog verder evolueren, zodat je ze meermaals kan bewandelen en steeds weer nieuwe ontdekkingen kan doen.” Het zwaartepunt van de Buitenspeeldag in Zwevegem bevindt zich op site Transfo. Tussen 13 en 17 uur valt heel wat te beleven. Nieuw dit jaar zijn onder meer lasershooting, een workshop streetdance en een kleutertuin.