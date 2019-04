Zwevegem investeert ruim 200.000 euro

in heraanleg 6 voetwegen Joyce Mesdag

16 april 2019

16u32 3 Zwevegem In Zwevegem wordt ruim 200.000 euro geïnvesteerd in de heraanleg van zes trage wegen, zogenaamde voetwegen. “Sinds een tweetal weken is aannemer Hein Vanhoutte uit Zwevegem gestart met de heraanleg van een aantal voetwegen op ons grondgebied”, zegt schepen Marc Desloovere, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit.

In totaal gaat het over zes voetwegen die worden vernieuwd. “Als eerste kwam de Heynholwegel in Sint-Denijs aan de beurt. In totaal werd deze over een lengte van 200 meter vernieuwd. Nog op het programma staan de voetweg vanaf de Kooigemstraat (Sint-Denijs) tot aan de Vuurkruisersstraat (Sint-Denijs) met een lengte van 480 meter en de voetweg in de Moense Beekstraat (Moen) met een totale lengte van 142 meter. In Otegem staan twee voetwegen op het programma. Enerzijds de voetweg aan de Vijflinden tot aan Klein Ronse en anderzijds de voetweg tussen de Populierenlaan en de Zwevegemstraat. De totale lengte van beide voetwegen bedraagt 140 meter. Als laatste staat de voetweg tussen de Kraaibosstraat (Moen) en de Knokkestraat (Moen) op het programma. Die hebben een lengte van 346 meter in totaliteit. Samen wordt dus voor 1.308 lopende meter voetweg vernieuwd. De kostprijs voor de werken bedraagt in totaal 204.255,61 euro.