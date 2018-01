Zoutzuurlek bij Betafence 02u44 0

Bij het metaalbedrijf Betafence in de Blokkestraat in Zwevegem is gisteravond iets voor zes uur een lek aan een zoutzuurtank vastgesteld. De brandweer kwam met gespecialiseerd materiaal ter plaatse en kon het lek vrij snel dichten. Er raakte niemand gewond. Zoutzuur is een bijtend product dat ook voor irritaties aan de luchtwegen en ogen kan zorgen. (LSI)