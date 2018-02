Zelfstandigen leveren gratis aan huis 22 februari 2018

Vanaf vandaag kan je in Anzegem, Avelgem en Zwevegem boodschappen bij handelaars online bestellen via Beedrop.be. Je plaatst je bestelling, Beedrop levert gratis thuis en je betaalt als consument dezelfde prijs als in de winkel. Prik & Tik in Avelgem, 't Bakkerietje in Anzegem en Zwevegem, bakkerijen Hoornaert, Clarysse en Geert in Zwevegem, hoeveslagerij Willem in Sint-Denijs, Kastaar en brood en banket Dewaele in Vichte en kwaliteitsslagerij Kurt, L'Artisjok, hoevewinkel Vindevoghel en zuivel- en ijsboerderij Sterhoek in Anzegem springen al op de kar. De handelaars zijn dankzij Beedrop in staat om zelfs supermarkten te overtreffen. Een bestelling plaatsen kan wekelijks tot dinsdag om 23.59 uur op Beedrop.be. Er wordt iedere woensdag, een keer per week dus, thuis geleverd tussen 17.30 en 22 uur. Handelaars betalen, naargelang de sector, een percentage op de verkoopprijs aan Beedrop. Beedrop, in maart 2015 opgestart, is in onze regio ook al in Waregem actief. In maart volgt Harelbeke. Info: www.beedrop.be. (LPS)