Zaterdag uitvaart Jaak Verstraete (95) 28 februari 2018

De uitvaart van de 95-jarige Jaak Verstraete die maandag in een gracht langs de Lindelos in Heestert dood werd aangetroffen nadat hij enkele dagen vermist was, gaat zaterdag 3 maart door. De plechtigheid vindt plaats om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk in Heestert. Jaak verdween vorige week woensdag na een wandeling die hij maakte vanuit het wzc Marialove in de Gauwelstraat in Heestert. De politie verspreidde een opsporingsbericht. Er werd gezocht met een warmtecamera in het water in Zwevegem, maar er werd niets gevonden. Tot maandag een landbouwer zijn lichaam vond in de gracht vlak bij zijn boerderij. De familie wil alle hulpverleners en vrijwilligers die meegeholpen hebben in de zoektocht bedanken. Wie wil, kan het gedenkboek tegen in het funerarion Missiaen in de Blokellestraat in Zwevegem. (AHK)