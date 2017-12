Zaal Tap te klein voor Lil'Kleine 600 JONGEREN SCHUIVEN MASSAAL AAN VOOR NEDERLANDSE RAPPER JOYCE MESDAG

02u45 0 Henk Deleu Aan de ingang van de zaal was het lang aanschuiven. Zwevegem Moen Feest had met Lil'Kleine alweer een topper van formaat beet gisteren. Zaal Tap was eigenlijk te klein voor een ster van zijn formaat. "We hebben véél meer mensen moeten teleurstellen dan dat we er gelukkig hebben kunnen maken met een kaartje. We hadden gemakkelijk een zaal van 4.000 man kunnen vullen", klinkt het.

De organisatie van Moen Feest is niet aan haar proefstuk toe als het op grote namen aankomt. Zo stonden op de editie van vorige zomer onder meer K3, Regi en Natalia op hetzelfde podium. Dit keer wisten ze Lil'Kleine te strikken, een Nederlandse rapper die op minder dan een uur tijd 7.500 tickets uit wist te verkopen voor zijn optreden in de Lotto Arena in april volgend jaar. Hij is de meest beluisterde Nederlandse artiest ooit op Spotify, en hij telt intussen al zo'n 900.000 volgers op Instagram. Geen klein bier, dus.





"Hoe we dat telkens voor elkaar krijgen, daar ga ik niet al te veel over prijs geven", zegt Kristof Vromant van de organisatie. "Maar we hebben goeie contacten in de muziekwereld, en we werken samen met een boekingskantoor dat ons op de juiste momenten weet te tippen welke artiesten we op welk moment best boeken, aan de best mogelijke prijs."





Henk Deleu Jana, Astrid, Naomi, Amber en Lina zijn blij dat ze binnen zijn geraakt voor het optreden van Lil'Kleine.

Uitverkocht

Met Lil' Kleine hebben ze alvast dik gescoord. De 600 tickets voor gisterenavond waren in uurtje uitverkocht. "We hebben véél meer mensen moeten teleurstellen dan dat we er gelukkig hebben kunnen maken met een kaartje", zegt Vromant. "Ik schat dat zo'n 4.000 mensen tevergeefs nog om een kaartje hebben gevraagd. Inderdaad, mocht er een grotere zaal zijn in Moen, dan hadden we daar zeker meer dan 4.000 feestvierders bijeen gekregen. Misschien kan dat een idee zijn voor de volgende legislatuur", lacht Vromant.





"Met Lil'Kleine mikten we dit keer op een jonger publiek: tieners en prille twintigers." En in die opzet was de organisatie aardig gelukt. Het overgrote deel van de bezoekers was jonger dan 20. Aan de ingang werd de identiteitskaart van alle bezoekers zorgvuldig gescreend. "Afhankelijk van hun leeftijd krijgen ze een bandje in een bepaalde kleur", zegt Vromant. "Zo zorgen we ervoor dat wie jonger is dan 16 geen alcohol kan bestellen, en wie jonger is dan 18 geen sterke drank kan drinken. Veiligheid voor alles."





"Wij hebben meteen onze kaarten gekocht, van zodra we hoorden dat Lil'Kleine zou komen", vertellen fans Jana, Astrid, Naomi, Amber en Lina.





"We volgen Lil'Kleine op de voet, maar het is pas de eerste keer dat we hem live gaan zien. We zijn een half uur voor de deuren open gingen al in de rij gaan staan, om vooraan te kunnen staan straks. Dit wordt echt een onvergetelijke avond."