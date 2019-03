Xander is vierde jeugddichter van Zwevegem Joyce Mesdag

Xander Bostoen is afgelopen weekend uitgeroepen tot jeugddichter van Zwevegem. Het Willemsfonds organiseerde dit jaar voor de vierde keer de poëziewedstrijd ‘Jeugddichter van Zwevegem’, in samenwerking met het gemeentebestuur. Alle jongeren uit Zwevegem die tussen de 12 en 15 jaar oud zijn, mogen deelnemen. De wedstrijd stond dit jaar in teken van ‘Vakantie’. Er waren 27 inzendingen, Xander mag zich de winnaar en dus de nieuwe jeugddichter van Zwevegem noemen. Hij volgt Marthe Segers, Justine Ameye en Océane Demasure op.