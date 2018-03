Wrak wegslepen voor politie er is? Daar heb je vrienden voor 05 maart 2018

02u38 0 Zwevegem Een 46-jarige man uit Zwevegem, die met zijn Ford is gecrasht in Sint-Denijs, heeft vrienden opgetrommeld om het wrak te laten wegslepen. Dat deed hij wellicht om de politie te snel af te zijn. Maar nog geen kilometer verder hielden agenten hen tegen.

Getuigen zagen zaterdagnamiddag hoe de man van Roemeense origine iets voor 16 uur met een rotvaart in de richting van Kooigem reed. In een bocht in de Kooigemstraat verloor hij de controle over het stuur. De Ford belandde aan de overzijde van de straat in de gracht en sloeg te pletter tegen een elektriciteitspaal. Door de impact werd het dak ter hoogte van de achterzetels volledig ingedrukt. De automobilist kon op eigen kracht uit het wrak kruipen. Hij belde enkele vrienden met de vraag of zij het verhakkelde voertuig zo snel mogelijk konden wegslepen. Die vrienden wonen in de buurt en waren dus snel ter plaatse. Ze hingen het wrak aan de kabel, maar nog geen kilometer verder kwamen ze de politie tegen, die intussen door een passant op de hoogte was gebracht van het ongeval. Het gezelschap moest een woordje uitleg geven, de Roemeense bestuurder werd verhoord. De brandweer en netwerkbeheerder Eandis kwamen langs voor de elektriciteitspaal. De automobilist zal zich later ook voor vluchtmisdrijf moeten verantwoorden. (VHS/GVZ)