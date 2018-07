Wordt Sint-Amanduskerk theaterzaal? UITSCHUIFBARE TRIBUNE IN PLANNEN STUDIEBUREAU JOYCE MESDAG

06 juli 2018

02u34 0 Zwevegem Als het aan de huidige meerderheid ligt, dan krijgt de Sint-Amanduskerk in Zwevegem volgende legislatuur een nevenbestemming als theater- en concertzaal. In de plannen zit onder meer een uitschuifbare tribune achteraan de kerk.

Het gemeente en centraal kerkbestuur lieten in samenwerking met de Vlaamse Overheid een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de mogelijkheid voor een nevenbestemming van de Sint-Amanduskerk in Zwevegem. "Omwille van het unieke karakter van de kerk, die een aparte stijl heeft en veel bergruimtes telt, kwam onze gemeente in aanmerking", zegt burgemeester Marc Doutreluingne.





Zwevegem sprak studiebureau Thys Vermeulen uit Brussel aan om een aantal scenario's uit te werken. Woensdagavond kwam het studiebureau het scenario voorstellen dat werd uitgekozen door het gemeentebestuur en het kerkbestuur. "Het gaat om een scenario dat in fases uitgevoerd wordt", zegt Tom Thys.





Backstageruimte

"Het centrale middendeel wordt vrij gehouden. In de zijbeuk links achteraan, komt een backstageruimte. In de zijbeuk rechts, parallel met de Otegemstraat, komt een foyer, cafetaria, polyvalente ruimte. Dat wordt ook de ingang van de kerk voor culturele evenementen."





"In een tweede fase wordt achteraan in de kerk een uitschuifbare tribune geplaatst, die van de kerk een theaterzaal kan maken. Wanneer de tribune wordt ingeschoven, is er opnieuw een open ruimte centraal in de kerk, ideaal voor kerkdiensten, of optredens zonder zitplaatsen. Achter de tribune worden toiletten voorzien. In een derde fase wordt de gevel aan de kant van de foyer en cafetaria een glazen gevel. De tuin daar kan als gemeenschapsruimte worden ingericht, met enkele terrassen."





"Wij staan achter dit concept", zegt Doutreluingne. "Het vult een maatschappelijke behoefte in, en creëert kansen op ontmoeting. Ons huidig theatercentrum en de bijhorende ruimtes zijn immers verouderd, en een grote ontmoetingsruime is er in Zwevegem op dit moment niet. In dit ontwerp blijft de mogelijkheid om kerkdiensten in alle waardigheid te houden, bewaard. Tot slot is het een grote troef dat de metamorfose gefaseerd zou gebeuren, waardoor de inwoner tijd krijgt om te wennen aan het idee. We willen benadrukken dat we alle beslissingen steeds in nauw overleg met het kerkbestuur zullen nemen."





De 200-tal aanwezigen leken zich neer te kunnen leggen bij het idee dat de kerk in de toekomst een dubbele functie zou krijgen, getuige de vragen achteraf. "Wij zijn er ons van bewust dat de kerk steeds minder wordt gebruikt voor geloofsbelijdenis", zegt Jef Van Cauwenberghe van de kerkfabriek. "Culturele activiteiten zijn zeker verenigbaar met het kerkgebeuren, wat ons betreft. In dit scenario kan de kerk in een mum van tijd van concertzaal naar kerkruimte omgebouwd worden, godsdienst zal dus nog steeds een plaats hebben in onze kerk."