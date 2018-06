Woonproject Losschaert voorgesteld 28 juni 2018

02u41 0

Intercommunale Leiedal en projectontwikkelaar ION hebben hun nieuw woonproject Losschaert in Zwevegem voorgesteld. Het gebied ligt tussen gewestweg N391, de Harelbekestraat, de Hinnestraat en de Luipaardstraat en er zullen honderd gezinnen kunnen wonen. De infrastructuurwerken zijn klaar en de bouwwerken kunnen starten. Sociale bouwmaatschappij Eigen Haard zal er 34 sociale woningen realiseren, Leiedal stelt 16 kavels voor halfopen bebouwing te koop, terwijl bouwpromotor Ion 39 appartementen en 24 rijwoningen zal bouwen.





De grootste troef van de woonzone is de locatie. "Het nieuwe woonproject ligt op wandelafstand van het centrum van Zwevegem en op fietsafstand van het station in Kortrijk", zegt Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal. Voor de realisatie van de 16 kavels die Leiedal te koop stelt, zullen de kopers samenwerken met een architect naar keuze, uit een architectenpool die Leiedal heeft vastgelegd. Om open ruimtes in de woonzone zo goed mogelijk te benutten, wordt gekozen voor kleinere privétuinen, maar ruimere gemeenschappelijke groenzones. Zo komt er een speelpark van 3.600 vierkante meter en een gezellig buurtpark met publieke barbecue.





In de richting van de gewestweg vloeit de woonzone geleidelijk over in een 15 hectare groot regionaal gemengd bedrijventerrein. Die percelen zullen eind 2018, begin 2019 te koop aangeboden worden. (JME)