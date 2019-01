Winnaars Groen-en Bebloemingsactie uitgereikt: fotograaf Bart Colson is de handelaar met het mooiste groen Joyce Mesdag

15 januari 2019

De Gemeentelijke Adviesraad voor Groen en Bebloeming heeft de winnaars van haar 54ste Groen - en Bebloemingsactie uitgereikt. 515 gezinnen namen deel. Paul Vanwijnsberghe, Gerard Amelynck en Linda Herman wonnen in de categorie kleine voortuinen. Ghislain Ameye kroonde zich tot winnaar bij de grote voortuinen. Gerard Amelynck, Gerard Boderez, Christine Coopman, Alain Renard, Paul Vandeputte, Amand Bossuyt en Ignace Vercruysse deden het super in de categorie gevelbebloeming. Guido Lateur zorgde voor de mooiste hoevebebloeming, Jacques Lanssens voor de mooiste erfbebloeming en Marcel Vanbraekele voor de mooiste kapelbebloeming. Fotograaf Bart Colson had de mooist bebloemde zaak.