Wind en regen geselen cyclocross PAK MINDER TOESCHOUWERS, VOORZITTER DENKT AAN STOPPEN PETER LANSSENS

02u44 0 Henk Deleu De deelnemers fietsen in de gietende regen over het modderige parcours. Zwevegem Het was de natste en winderigste cyclocross ooit in Otegem. De woeligste ook, omdat Blauwvoet voor het eerst de kantine niet mocht openen op de cross, nochtans belangrijk om de kas van de voetbalclub te spijzen. Voorzitter Willy Ovaere van wielerclub Otegem Boven voelt zich gepasseerd in de zaak en denkt aan stoppen.

Er daagden maandagnamiddag geen 10.000 toeschouwers op, waar burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen) van Zwevegem op hoopte. De 50ste editie lokte hooguit enkele duizenden bezoekers. Het weer zat tegen. Het regende oude wijven en er stond een harde, ijskoude wind. Vooral de echte liefhebbers en de Otegemnaren zelf lieten zich niet afschrikken. Ook de velrijders lieten zich niet kennen, al waren er wel maatregelen nodig om hun veiligheid te garanderen. "We namen panelen van sponsors weg langs het parcours, want ze dreigden weg te waaien", zegt ex-veldrijder Paul Herygers, keurder van het parcours. "We namen ook de mat van de fotofinish weg, want ook die dreigde te gaan vliegen. Het weer was geen cadeau, maar de renners waren er állemaal."





80.000 euro startgeld





"Het weer was een ramp", zuchtte ondervoorzitter Eddy Defoor van de organiserende koninklijke wielerclub Otegem Boven. "Gelukkig verkochten we veel kaarten in voorverkoop. Ik weet wel nog niet hoeveel het er precies waren. Als we daar de betalende vips (er waren er 580, nvdr.) en de sponsors bijrekenen, draaien we financieel misschien toch nog break-even (er was vorig jaar een verlies van 8.000 euro, nvdr.)", aldus Defoor. Het totale startgeld van alle veldrijders samen, mannen en vrouwen, bedroeg voor de jubileumeditie 75.000 tot 80.000 euro. Grootste slokoppen waren Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Zij vroegen naar verluidt respectievelijk 11.000 en 10.000 euro.





Henk Deleu Enkele toeschouwers trotseren het weermet een paraplu en poncho's.

Evaluatie

Hét gespreksonderwerp was, naast het snertweer, het gekibbel tussen Blauwvoet en Otegem Boven.





Tweedeprovincialer Blauwvoet opende de voorbije 49 jaar de kantine tijdens het veldrijden, wat per editie tot 6.000 euro opbracht voor de kas van de voetbalclub. Maar op het gouden jubileum van de cross bleef de kantine dicht, op bevel van het gemeentebestuur (wielerclub-ondervoorzitter Eddy Defoor is ook N-VA-schepen, nvdr.). Omdat de wielerclub gisteren met een eigen cateraar werkte, Snacks-Budé uit Deerlijk, wat 5.500 euro opbrengt voor de wielerclub. Een meerderheid van de Otegemnaren vindt de ruzie tussen beide sterke verenigingen maar niets. Het ligt ook zwaar op de lever van wielerclub-voorzitter Willy Ovaere. "Ik voel mij gepasseerd omdat ik in deze zaak als voorzitter niét het laatste woord kreeg", zegt hij. "Er werd niet geluisterd naar mij. Let op, ik vind ook dat de kantine niet meer open mag op de cross. Maar ik had het anders opgelost, niet door een aangetekende brief naar de voetbalclub te sturen. Dat was ongepast. Ik beslis na onze evaluatie eind januari of ik voorzitter blijf", aldus Willy Ovaere. De cross werd bij de dames gewonnen door Sanne Cant en bij de heren door Mathieu van der Poel.