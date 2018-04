Willy Dejager kampioen bij 'Just for Fun' 10 april 2018

02u41 0

Willy Dejager werd kampioen bij 'Just for Fun', een vereniging met 18 leden die geregeld een partijtje golfbiljart speelt.





Voor Willy is het al titel nummer 101. Eerder won hij al regionale, Vlaamse en zelfs nationale titels. Tweede werd Danny Vermeulen. Joël Vanhoutte behaalde de derde plaats. De rode lantaarn was voor Marc Buckens. 'Just for Fun' heeft zijn lokaal in café 't Hoekske.





(GVZ)